Lyse blir Sandnes Ulf sponsor

Energielskapet Lyse blir hovedsponsor for satsingen på barn og ungdom i Sandnes Ulf. Klubben har 70 aldersbestemte lag, og aktiviserer 600 spillere. I tillegg går Lyse inn som partner med Sandnes Ulf i den nye stadionet. Lyse og Sandnes Ulf har blitt enige om en avtale for fem år for kurs- og konferansedelen i stadionet.