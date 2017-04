Lynnedslag var brannårsak

Brannen i Sandeid kirke natt til onsdag var forårsaket av et lynnedslag. Det er den foreløpige konklusjonen til politiet etter at de har undersøkt kirken, og avhørt flere vitner. Tårnet ble ødelagt av det som sannsynligvis var et lynnedslag med påfølgende brann.