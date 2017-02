Brannvesenet er i gang med slokkingsarbeidet og får nå hjelp fra sivilforsvaret. Flere lokale brannstasjoner bistår. Brannvesenet har også tilkalt et skogbrannhelikopter, men dette kan ikke ta av før onsdag morgen.

Det er snakk om to separate branner som skal ha spredt seg over et stort område. Brannen i grenseområdet mellom Gjesdal og Time er ikke under kontroll. Brannevesenet håper å få slukket denne brannen i løpet av natten. Brannen på Sikvaland lar de bare brenne ut.

Området er forholdsvis øde, så politiet har ikke igangsatt evakuering – foreløpig.

– Det er en gård og annen bebyggelse som kan bli rammet hvis brannen sprer seg veldig, men det er det ikke meldt om så langt, sier Henning Andersen, operasjonsleder i Sør-Vest politidistrikt.

Brannvesenet fikk melding om brannen klokka 17.53 tirsdag.

En bråtebrann skal også ha spredt seg på Brusand i Hå kommune – lenger sør i Rogaland, men den skal være mindre i omfang.

Saken oppdateres.