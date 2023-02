Lydopptak av voldtekt førte til domfellelse

En mann er dømt til tre og et halvt års fengsel for voldtekt av ekskona i et hus i Stavanger. Et lydopptak var med på å overbevise retten.

Kvinnen skulle i januar 2020 hente noe til barna i deres tidligere felles hjem, skriver Rogalands Avis. Mannen skulle legge tingene utenfor, men det ble ikke gjort. Basert på tidligere erfaringer satte kvinnen i gang et lydopptak på mobilen da hun låste seg inn.

Inne i huset oppsto først en diskusjon før mannen ifølge dommen voldtok ekskona, som gjorde motstand og ba ham om å stoppe flere ganger.

46-åringen har erkjent at de hadde sex, men hevdet det var frivillig fra begges side. Dette har Sør-Rogaland tingrett altså ikke trodd på, ifølge avisa.

«Hennes forklaring underbygges av det en kan utlede av lydfilen fra den aktuelle hendelsen», skriver Sør-Rogaland tingrett i dommen.

I tillegg til fengselsstraffen på tre og et halvt år er mannen dømt til å betale ekskona 220.000 kroner i oppreisningserstatning og 5.000 kroner i sakskostnader, skriver NTB.