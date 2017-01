– Luther med latter er et tilbakeblikk fra da Luther slo opp tesene i Wittenberg og helt frem til i dag. Så det er alt fra munkesang til lovsangsdans, sier Tor Øyvind Skeiseid som blant annet spiller Martin Luther.

Tor Øyvind Skeiseid har flere roller i stykket, deriblant Martin Luther. Foto: Truls Bjørkum Larsen / NRK

Forestillingen Luther med latter har premiere 22. januar på Jørpeland og deretter skal de rundt i hele Rogaland, i Hordaland og til og med på kirkemøtet i Trondheim. På Finnøy, der gjengen er fra, skal de ikke ha forestilling før i august.

Markering av jubileum

For 500 år siden, altså i 1517, hengte teologen Martin Luther opp 95 teser på slottskirken i den tyske byen Wittenberg. Dette var starten på reformasjonen som førte til omveltninger i store deler av Europa. Det er denne historien Ryfylke Livsgnist vil fortelle i sin forestilling. Der vil de ta for seg hva Lutherdommen har ført med seg siden 1517.

– Det blir historisk, humoristisk og musikalsk. Det er våre tre bein, sier Skeiseid.

Morsom Luther

Ryfylke Livsgnist legger stor vekt på humoren i forestillingen, og sier at det skal hjelpe til å lære og drive stykket fremover.

– Hva gjorde Luther og hva har det å si for vår kultur og vårt samfunn? Han revolusjonerte religion, språk og demokrati. Det var også mye morsomt med han, og dette er jo et skråblikk. På forestillingen vår kommer publikum til å lære og le, sier Skeiseid.

Ingen krav

Det legges ikke opp til at man må være religiøse for å se Luther med latter.

– Dette er for å få en opplevelse. Akkurat som med vanlig teater trenger man ingen spesifikk religiøs oppfatning for å gå, sier Skeiseid.