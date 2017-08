Lurte NAV for 70.000 kroner

En 50-åring er tiltalt for trygdebedrageri, etter at han ikke opplyste NAV om at han jobbet for en bedrift på Jæren i 2013. Han skal ha jobbet 735 timer, og på den måten fått utbetalt over 70.000 kroner han ikke hadde krav på, skriver Rogalands Avis.