En sykepleier som kommer rett fra utdanning kan tjene drøyt 10.000 kroner ekstra på å velge Lund som arbeidssted.

For en nyutdannet lærer er det snakk om 5500 kroner i bonus.

Tiltaket går ut på at nyansatte uten arbeidserfaring hopper rett opp i seks års ansiennitet. Dette gjelder både lærere, barnehagepedagoger, sykepleiere, vernepleiere og miljøveiledere.

– Vi prøver å være konkurransedyktige, beholde de vi har og lokke kvalifiserte folk til kommunen, sier ordfører i Lund, Magnhild Eia (Sp).

Magnhild Eia (Sp) er ordfører i Lund og tidligere rektor. Foto: Øystein Otterdal / NRK

Hun presiserer at de det gjelder vil fortsette å hoppe opp på lønnsstigen annethvert år, slik de ellers ville ha gjort.

Kommunen, med drøyt 3100 innbyggere, har fire skoler. Ordningen med seks års ansiennitet for nyansatte vil gjelde fra 1. august neste år.

– Spørs om det er nok

– Vi håper det kan hjelpe, for det er svært vanskelig å få tak i kvalifiserte lærere, og det blir verre år for år. Nylig fikk vi tolv søkere til tre stillinger, og ingen eksterne var kvalifisert, sier leder i Utdanningsforbundet i Lund, Stian Stenberg.

Lærer Stian Stenberg er hovedtillitsvalgt i Utdanningsforbundet i Lund. Foto: Øystein Otterdal / NRK

– Men er 5000 kroner ekstra nok til å lokke nyutdannede til Lund?

– Det er i alle fall et signal om at man er villig til å prioritere lærere, og et steg i riktig retning, sier Stenberg.

For den lille kommunen sør i Rogaland betyr tiltaket en ekstra kostnad på 125.000 kroner neste år, og 300.000 kroner i årene framover.

– Det er bra at Lund kommune nå viser vilje til å ta grep. Det kan være et godt tiltak for å beholde ansatte, men jeg tror vi må opp i høyere summer for å rekruttere nye, sier fylkesleder i Utdanningsforbundet i Rogaland, Gunn Reidun Tednes-Aaserød.

Gunn Reidun Tednes-Aaserød er leder i Utdanningsforbundet i Rogaland. Foto: Josef Benoni Ness Tveit / NRK

Norsk Sykepleierforbund (NSF) er også usikker på rekrutteringseffekten.

– Det avhenger av arbeidsmarkedet i området ellers. Dette er ikke nok penger til å rekruttere tilbake noen som har sluttet for å tjene mer andre steder. Men det er like viktig å beholde folk, som å rekruttere, sier leder i NSF, Lill Sverresdatter Larsen.

Leder i Norsk Sykepleierforbund, Lill Sverresdatter Larsen. Foto: Eskil Wie Furunes / NRK

– Som å vinne i Lotto

De som allerede jobber i Lund, og har inntil fem års ansiennitet, omfattes også av opprykket.

Nikolai Strømstad (27) har sin første lærerjobb på Nygård skole, og pendler mellom Egersund og Moi i Lund hver dag. En strekning på cirka fem mil.

Nikolai Strømstad pendler til lærerjobben på Moi i Lund. Foto: privat

– Dette er et veldig bra tiltak. Det er godt å få litt ekstra igjen for reisingen i kroner og øre. Og tillegget gir meg en ekstra grunn til å bli værende i jobben, sier han.

Også Strømstads lærerkollega Nina Marie Vik (39) støtter tiltaket. Hun rykker nå opp fra fire til seks års ansiennitet lønnsmessig.

– Med tanke på at utgifter til strøm, mat og drivstoff har økt kraftig, så tror jeg definitivt at høyere startlønn kan bidra til å trekke folk til kommunen. Sammen med de lave boligprisene her, kan det bli som å vinne i Lotto for de unge, sier Vik.

Nina Marie Vik er lærer ved Nygård skole i Lund. Foto: privat

Og koronapandemien får faktisk æren for at tiltaket endelig kommer.

– Planen har ligget i skuffen siden 2019. Fordi Lund hadde lite smitte sparte vi opp penger i fond, sier ordfører Magnhild Eia.