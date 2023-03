Lund gir krisehjelp

Lund har gitt tilbud om krisehjelp til pårørende og innbyggerne i kommunen etter at to tenåringsgutter er alvorlig skadd etter at bilen de satt i havnet utfor veien på Moi i går kveld.

Det sier ordfører i Lund, Magnhild Eia.

– Innbyggerne er sterkt preget, sier Lund.

En tredje tenåring som også var passasjer i bilen, kom seg ut på egen hånd. Eia sier de skal informere elevene på de aktuelle skolene i dag.