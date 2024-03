Lund Ap vil skifta ut statsminister Støre

Lokallaget Lund Arbeidarparti meiner at statsmininster Støre må skriftast ut som leiar for partiet i god tid før valet i 2025, skriv VG.

Det går fram av eit vedtak i eit medlemsmøte i Lund Ap i forkant av fylkesmøtet i Rogaland til helga.

– Eg beklagar at det har kome eit slikt forslag, for partiet vårt treng ikkje ein slik persondiskusjon, seier Jarle Nilsen, konstituert leiar i Rogaland Ap.