Luftambulansen på veg til flytande gjenstand og kajakk

Hovudredningssentralen har fått melding om observasjon av ein kajakk og ein flytande gjenstand i Sandeidfjorden i Vindafjord Rogaland.

HRS melder at dei er usikre på om det eigentleg kan vera ein stokk i sjøen, men at det er vanskeleg å identifisere frå land. Dei har derfor sendt eit helikopter frå luftambulansen til staden for å sjekke nøyare.

Politiet er også på veg ut til kajakken i båt.