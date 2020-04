Luftambulanse på staden

Naudetatane har no kome fram til Mekjarvik ferjekai, der to personar hamna i vatnet. Dei to skal ha falle frå ein taubåt. Begge har fått førstehjelp på staden, men skadeomfanget er ikkje kjent. Politiet er i gang med å undersøka kva som har skjedd.