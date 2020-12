Luciamorgen i St. Petri kirke

Stavanger Domkirkes pikekor laget julestemning i dag tidlig. Kun 50 personer fikk lov å oppleve forestillingen, på grunn av koronarestriksjoner. For første gang fremførte koret Lucia i St. Petri. Bakgrunnen er at Domkirken er stengt for restaurering.