Lover rask avklaring av planene

Høyres ordførerkandidat, John Peter Hernes, mener det er viktig å finne løsninger som tillater at Aker, Base og Bane NOR får bygge ut i Paradis, og at avklaringene kommer raskt: – Det vil være en enorm boost for sentrumsplanen. Det skriver Stavanger Aftenblad.