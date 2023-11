Lovavdelingen: Pollestad ikke inhabil i pelsdyrsak

Lovavdelingen i Justisdepartementet har fastslått at landbruksminister Geir Pollestad (Sp) ikke er inhabil i en pelsdyrsak fra i høst. Det skriver NTB.

Saken det er snakk om er Lindis Hetlands klage på avslag om erstatning etter at pelsdyrnæringen ble lagt ned i Norge. Ektemannen hennes sto som eier av pelsfarmen deres, men han døde og dermed fikk ingen erstatning.

I stedet satt Hetland igjen med all gjeld. Hun hadde drevet bedriften sammen med mannen.

Kort tid før han tiltrådte som statsråd, sa daværende stortingspolitiker Pollestad til Jærbladet at det hørtes ut som hun hadde en god sak, og at han skulle argumentere for at hun skulle få erstatning.

Nå har lovavdelingen slått fast at statsråden ikke er inhabil etter at Landbruksdepartementet tidligere i høst ba om en vurdering av hans habilitet i saken.

«Vi har ikke fått opplysninger som tilsier at Pollestad har andre forbindelser til Hetland eller andre som saken vil kunne ha betydning for», skriver de.

De mener også at Pollestads kommentarer ikke svekker tilliten til Pollestads partiskhet ved behandling av Hetlands sak.