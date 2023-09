Løslatt mann fengslet på nytt

Mannen som er siktet for trusler mot en annen person på stedet for dødsfallet på Tonstad i Sirdal kommune, ble løslatt torsdag. Nå er han pågrepet og varetektsfengslet igjen.

– Han er siktet for trusler mot en annen person etter at han ble løslatt før helga. Han ble pågrepet fredag, og framstilt for varetektsfengsling i Sør-Rogaland tingrett lørdag, sier politiadvokat Ellen Mellemstrand Gimre i en pressemelding.

Mannen i 30-årene er varetektsfengslet i fire uker.

– Det er på bakgrunn av gjentakelsesfare, sier Gimre.

Politiet etterforsker fremdeles det mistenkelige dødsfallet. Ingen personer er mistenkt eller siktet i saken. Politiet har gjennomført vitneavhør, samt gjort andre tekniske og taktiske etterforskningsskritt. Avdøde er også obdusert, og det vil ta noe tid før dødsårsaken er klarlagt.

Den videre etterforskningen vil søke å finne ut hva som har skjedd.