Løslatt fra fengsel

To norskkurdere bosatt i Rogaland er løslatt i Tyrkia men får ikke forlate landet opplyser ABC Nyheter. De to ble pågrepet av tyrkiske myndigheter angivelig fordi de var mistenkt for ha forbindelser med Kurdistans arbeiderparti (PKK), som er forbudt i Tyrkia.