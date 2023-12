Løslatt etter avhør – fortsatt siktet etter slåsskamp på buss

De tre mennene som ble pågrepet etter slåsskampen på bussen i Sola seint lørdag kveld, ble løslatt søndag etter å ha blitt avhørt av politiet.

– Det var ikke grunnlag for å fremstille de for varetektsfengsling. Men de fortsatt siktet for kroppsskade, sier politiadvokat Kjetil Solhaug.

En mann i slutten av tenårene ble sendt til sykehus med hodeskader etter slåsskampen. Han er den fornærmede i saken. Han har også vært inne til avhør i dag.

– Årsaken til slåsskampen var en uoverensstemmelse over om noen som hadde vært for høylytte på bussen. Det er begge parter enige om, sier Solhaug.