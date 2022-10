Løslater kvinne

Det er ikke holdepunkter for at kvinnen som er siktet for drapsforsøk i Tysvær, skal begå ny voldskriminalitet nå, mener Haugaland og Sunnhordland tingrett.

Domstolen avviser derfor politiets begjæring om forlenget varetektsfengsling for den 41 år gamle kvinnen, som er siktet for drapsforsøk etter å ha angrepet eksmannen med kniv.

Det var like etter klokka 10 lørdag at politiet fikk melding fra siktede om at hun hadde knivstukket en mann i Aksdal i Tysvær. Mannen ble fløyet til Universitetssjukehuset i Stavanger og er utenfor livsfare.