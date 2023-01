Løslatelsen av 16-åringene skaper uro

16-åringen som ble utsatt for vold utenfor sitt hjem på Tasta i Stavanger mandag kveld er skrevet ut av sykehuset. – Han har det etter forholdene bra, sier guttens bistandsadvokat Elisabeth Fjeld. En annen 16-åring er siktet for drapsforsøk, mens tre andre jevnaldrende er siktet for medvirkning til grov kroppsskade. Alle er sluppet fri med kontaktforbud. – At de er løslatt skaper uro hos den fornærmede gutten og familien hans, sier Fjeld.