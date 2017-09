Løp sitt tiende maraton på ti dager

Jimmy Vika la i dag ut på sin tiende maraton på ti dager. Målet er å løpe 20 maraton på 20 dager i 20 fylker (medregnet Svalbard). Starten gikk på Forus, og alle som var med og løp noen runder frem mot klokka 19, sørget for inntekter til Right To Play sitt arbeid for jenters rett til skole og utdanning i Midtøsten.