Lønnsom ferje overrasker

Fylkesordfører Solveig Ege Tengesdal er overrasket over at så mange vil fortsette å bruke ferja over Høgsfjorden etter at Ryfast har åpna. I går kveld la kommunene Forsand og Sandnes fram en rapport som viser at 70-80 prosent av dem som bruker Høgsfjordferja i dag, vil fortsette selv om det blir tunnel mellom Strand og Stavanger.