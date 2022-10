Lønnshopp for politikere

Honorarer til politikere i Stavanger, Sandnes og i fylkeskommunen kommer i år til å øke med 7,7 prosent, etter at honorarene har stått stille i to og et halvt år, skriver Aftenbladet.

Årsaken er at lønnen til statsråder og stortingsrepresentanter, som er beregningsgrunnlag, økte i mai.