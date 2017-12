Lønnsforskjellene vedvarer

Kvinners gjennomsnittslønn er nesten 15 prosent lavere enn menns. Det viser ferske tall fra Statistisk sentralbyrå. Forskjellene er størst blant heltidsansatte og for dem med høyere utdanning. Hovedårsaken til lønnsforskjellen er at kvinner i større grad utdanner seg til yrker med lavere lønn. Lønnsveksten har likevel vært litt større for kvinner enn for menn gjennom stort sett hele 2000-tallet.