– Vi har venner og familie med to og tre barn som lurer på om de skal flytte til Hjelmeland fordi det er gratis barnehage, sier Victoria Øvstebø Gausland.

Hun og familien har allerede gjort det.

Kjøpt hus og flyttet til Årdal i Hjelmeland kommune.

Lena og katten har flyttet fra Strand kommune til nabokommunen Hjelmeland. Foto: Åse Karin Hansen / NRK

I 2021 bestemte flertallspartiene Sp, SV og MDG at kommunen skulle ta hele regningen for barnehagene. Hensikten var å få barnefamilier som allerede bor i kommunen, til å bli værende, og få barnefamilier fra andre steder til å flytte til kommunen.

– For oss ble det avgjørende for at vi flyttet. Nå har vi ett barn. Skal vi ha flere, er barnehage en stor utgift som vi nå slipper.

Rundt 200 kommuner regnes som distriktskommuner. Ifølge SSB vil folketallet synke i svært mange av disse kommunene i årene fremover.

I Hjelmeland er det behov for flere ansatte, både i kommunen og i det private næringslivet. Mange pendler inn til kommunen for å jobbe der. Politikerne håper noen av de vil ta steget og bosette seg der.

– Vi har plass til mange flere barn i barnehagene våre, så det er bare å komme, sier varaordfører Harald Ommundsen (Sp).

Hjelmeland kommune har vel 2600 innbyggere. Etter flere år med nedgang har det vært en liten oppgang etter at gratis barnehage ble innført. Foto: Åse Karin Hansen / NRK

Han smiler fornøyd utenfor Hjelmeland barnehage. Motstanden forslaget fikk fra de andre partiene før det ble vedtatt, er i ferd med å forsvinne.

Trenger flere innbyggere

– Vi var imot gratis barnehage da det var oppe i 2021-budsjettet. Vi ville heller redusere betalingen. Men nå vil jeg stemme for videreføring, for jeg hører at folk vil flytte hit. Vi trenger flere innbyggere, sier Gaute Hauge, førstekandidat for Ap i Hjelmeland.

Med vel 2600 innbyggere koster det 4,5 millioner kroner i året å ha gratis barnehage.

– Vi har økonomi til dette. Vi ville stelle godt med barnefamiliene, og da var barnehageregningen noe vi kunne gjøre noe med, sier Ommundsen.

Etter flere år med nedgang i folketallet, har det snudd dette året. 85 flere enn i fjor.

Om det skyldes gratis barnehage, er det ingen som vet ennå.

I Nord-Troms og Finnmark ble alle barnehagene gratis fra 1.august . Der er det staten som tar regningen, nettopp for at flere skal bosette seg lengst nord.

– Gratis barnehage er positivt for de som bor der, men det er kanskje ikke stort nok trekkplaster for barnefamilier utenfra hvis de ikke allerede har en tilknytning til plassen, sier sosiolog Marita Uglem Remøy.

Sosiolog og forsker Marita Uglem Remøy Foto: Privat

Hun har skrevet masteroppgave om tilbakeflytting til bygda, og forsker på utviklingen i Distrikts-Norge i Ruralis (tidligere Senter for Bygdeforskning).

Tilbyr prøvebo i to år

Det som kjennetegner de som flytter til en distriktskommune er nær tilknytning fra før, et ønske om å flytte til bygda og attraktive stillinger, viser forskning.

Uglem tror Kvitsøys tilbud om prøvebo er et bedre tiltak enn Hjelmelands gratis barnehager for å trekke til seg flere innbyggere, og særlig barnefamilier.

Kvitsøy er en øykommune i Rogaland, og en av landets minste kommuner også når det gjelder folketall. Foto: Åse Karin Hansen / NRK

– Det som gjør at prøvebo på Kvitsøy kan lykkes, er at de har lokale faddere som hjelper de som prøvebor med å komme i jobb og det sosiale miljøet i kommunen.

Camilla Garvik de Azúa har benyttet seg av tilbudet på Kvitsøy. Hun fikk en stilling hun ville ha i kommunen, men var ikke sikker på om øylivet var noe for henne.

Camilla Garvik de Azúa Foto: Åse Karin Hansen / NRK

– Det er et lite samfunn, og det er på godt og vondt. Når kommunen hadde tilbud om rimelig bolig for å bli kjent med øya og hvordan det er å bo her, så takket vi ja til det. Det er ikke sikkert jeg hadde bodd her uten prøvebo.

I oktober har de tre i familien Garvik de Azúa bodd to år på Kvitsøy. Det er så lenge det går an å prøvebo.

– Jeg har lyst til å fortsette å bo her. Vi har kikket på hus for å kjøpe.

Venteliste

Akkurat nå har kommunen venteliste for folk som vil prøvebo. Og det uten å ha annonsert tilbudet andre steder enn på kommunens nettsider og i sosiale medier.

– Tilbakemeldingene er positive. Vi opplever at de som kommer, investerer i lokalmiljøet, så vi mener det har vært en suksess til nå, sier ordfører Stian Giil Bjørsvik (KrF/Tverrpolitisk)

Det er værhardt på Kvitsøy, men Camilla Garvik de Azúa har fått til kjøkkenhage på terrassen til leiligheten hun, mannen og sønnen på tre år leier av kommunen. Foto: Åse Karin Hansen / NRK

Kvitsøy er Norges minste kommune i areal og har om lag 520 innbyggere. Ønsket er å få flere barnefamilier til øykommunen. Om prøvebo har økt folketallet, er ordføreren usikker på.

– Det er tre år siden vi startet med dette. Det er politisk enighet om å videreføre tilbudet.

Ordfører Stian Giil Bjørsvik (KrF/Tverrpolitisk) på Kvitsøy Foto: Åse Karin Hansen / NRK

Mange kommuner gjør som Hjelmeland og Kvitsøy, og tilbyr ulike goder for å få folk til de velge deres kommune.

– Det er veldig viktig at kommunene er tilgjengelige og synlige. Men det er ikke mulig for alle kommuner som vil ha flere innbyggere, å få det til, sier Uglem Remøy.

Frøya har fått det til

Små distriktskommuner som samarbeider om å skape arbeidsplasser, har et fungerende boligmarked og skaper små bysentrum på tvers av kommunene har større sjans for å lykkes, mener forskeren.

– Det kan være viktig å ikke bare tiltrekke barnefamilier. Markedsføringen bør også rette seg mot unge, eldre og livsstilsemigranter. Det vil gjøre stedet mer attraktivt, og det vil også tiltrekke seg barnefamilier på sikt.

Sistranda er kommunesenteret i Frøya kommune Foto: Morten Andersen / NRK

Frøya kommune i Trøndelag er en av få som har lykkes i å få barnefamilier til å flytte til seg. Folketallet har økt fra under 5000 for få år siden til 5400 innbyggere i dag.

Mange godt betalte arbeidsplasser i fiskeindustrien trekker folk til kommunen. Blant annet har et av verdens største sjømatselskaper, SalMar, sitt hovedsete på Frøya. Men det er ikke nok med arbeidsplasser.

– De mange bedriftene på Frøya har ført til at det er penger til å sette opp idrettshaller og kulturhus. Det er viktig at det er et tilbud utenom jobb. Det har vi hatt fokus på her, sier kommunalsjef for oppvekst og kultur Margit Kristiansen Myrseth.

Det er god plass i barnehagene i Hjelmeland. Foto: Åse Karin Hansen / NRK

Misunnelig på gratis barnehage

I Hjelmeland har Hanna Sande nettopp hentet sønnen Johannes i barnehagen.

Hanna Sande er fornøyd med at hun slipper å betale for barnehageplass. Foto: Åse Karin Hansen / NRK

Etter at barnehagen ble gratis har utgiftene sunket med 3000 kroner i måneden. Da hun hadde to barn i barnehage, kostet det 6000 kroner i måneden.

– Det er helt topp for oss med gratis barnehage. Jeg hører veldig mange som er misunnelige på oss i andre kommuner, men ikke at de skal flytte til Hjelmeland.