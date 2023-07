Løkberg forlenger med Viking

Kristoffer Løkberg (31) har skrevet under på en ny kontrakt med Viking som strekker seg ut 2024-sesongen.

Løkberg har vært i Stavanger-klubben siden han ble hentet fra Brann i 2019 og har siden spilt over 100 kamper og vunnet cupgull. I går forlenget han sin kontrakt til å gjelde ut 2024, opplyser Viking Fotballklubb på sine nettsider.

– Jeg er veldig glad og ikke minst stolt. Det er ingen selvfølge å få lov til å spille for Viking. Jeg er veldig glad for at jeg skal få gjøre det i minimum ett år til. Jeg er ekstremt motivert av den reisen jeg har vært en del av siden 2019, og tror fortsatt ikke den har nådd toppen, sier Løkberg. (NTB)