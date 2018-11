Lokale innslag i Idrettsgallaen

Et gjenforent The September When med Morten Abel i spissen – skal opptre på Idrettsgallaen i DNB Arena i Stavanger 5. januar. Også Stavangerkameratene og Marcus & Martinus er blant artistene når idrettens festaften for første gang kommer til Stavanger. Showet blir sendt direkte på NRK1.