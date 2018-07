Lokal duo kan bli Viking-klare

Viking har gått i dialog med to profiler fra lokalfotballen i Rogaland, skriver Rogalands Avis. Staal-spissen Even Østensen har banket inn mål i 3. divisjon de siste sesongene. Nå har Viking tatt kontakt med 23-åringens klubb for en overgang. De mørkeblå har også invitert Hana-spiller Eirik Larsson på trening.