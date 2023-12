Lokal bedrift skal levere kjøt til tilsette på plattformer

Bjerkreimsbedrifta Nyyyt AS skal levere kjøtmat til 10 plattformer i Nordsjøen. Det utgjer 25 tonn og det er om lag 10 prosent av alt kjøtet som bedrifta leverer. – For ein liten aktør som oss er 25 tonn ganske mykje, seier dagleg leiar Georg-Fredrik Ueland, til Dalane Tidende. For Nyyyt vil leveransane av nordsjømat tilsvara 10–12 prosent av omsetninga.