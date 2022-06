Lokal bank åtvarar mot svindel

Skudenes & Aakra Sparebank åtvarar sine kundar om ein ny svindel, skriv Haugesunds avis. Karmøybanken har fått høyre frå fleire kundar at dei har fått meldingar og telefonar frå folk som har sagt dei jobbar i banken.

Til avisa seier banksjef Alf Inge Flokketved at kundar ikkje må oppgje BankID-kodar, passord eller liknande. Tilsette i banken vil ikkje be om slikt over telefonen, seier han.