Logistikkselskap utsatt for dataangrep

Logistikkselskapet SR-Group i Tananger i Sola er utsatt for et dataangrep, skriver Stavanger Aftenblad.

– Vi ble gjort oppmerksomme på dette på torsdag, så ble det gjort en god del arbeid for å forsøke å stenge trusselen ute. Natt til søndag slo de til og startet med kryptering av en del filer hos vår dataleverandør. I dag har vi ikke tilgang til disse filene, sier assisterende konserndirektør Roy Kristensen til NRK.

Ingen sensitiv informasjon eller personopplysninger være på avveie.

– Vi har ikke fått noen krav om løsepenger, men vi har fått instruks om å kontakte dem for å få dataene tilbake. Datakrimenheten i Kripos har rådet oss til å ikke gjøre dette, så det vil vi ikke, sier Kristensen.

Også Klepp-bedriften Norwegian Seals er utsatt for et lignende angrep. De jobber nå med å få oversikt over situasjonen.

SR-Group vet hvem som står bak hackerangrepet.