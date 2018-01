Lodes drapsmann vil bli satt fri

Den 54 år gamle mannen, som i 2005 ble dømt for drapet på Gunn Merete Lode på Bryne i 2001, ber på nytt om å bli satt fri, skriver Aftenbladet. Den danske 54- åringen ble i lagmannsretten dømt til 18 års forvaring, med en minstetid på 10 år. Asker og Bærum tingrett skal de to neste dagene behandle kravet fra 54-åringen, som to ganger tidligere har fått avslag.