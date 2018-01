Lodes drapsmann prøveløslates

Den 54 år gamle mannen, som i 2005 ble dømt for drapet på Gunn Merete Lode på Bryne i 2001, prøveløslates fra forvaring, har Asker og Bærum tingrett bestemt. Den danske statsborgeren ble dømt til 18 års fengsel med forvaring. Vilkåret for prøveløslatelsen er at han forlater Norge og ikke returnerer til landet.