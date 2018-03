LO er imot navneskifte i Statoil

LOs regionkonferanse i Rogaland kan ikke støtte at det sløses med hundrevis av millioner på et navneskifte i Statoil. Statoil skal bytte navn til Equinor, som peker fram mot en ny tid. I tillegg frykter LO at navneskiftet er en del av en videre privatisering av Statoil.