Lnett og Haugaland kraft utset ny nettleige

Både Lnett i Sør-Rogaland og Haugaland kraft vil utsette den nye modellen for nettleige etter at SV og Regjeringa er samde om utsetjing. Tidlegare i dag sa interesseorganisasjonen for straumselskapa, Energi Noreg, at det er umogleg å utsette gjennomføringa. Den nye modellen kan føre til høgare nettleige for dei med høgt forbruk.