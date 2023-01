Lnett må skifte namn – liknar for mykje på Lyse

Reguleringsmyndigheten for energi (RME) gir pålegg til Lyse om å endre namnet på nettselskapet Lnett. Årsaka er at namnet er for likt Lyse og kan tolkast som ei forkorting på Lyse. Lyse er usamd og seier at L-en er eit ordspel på el, altså elektrisitet. Lyse viser også til at det vil koste mykje å igjen skulle endre profileringa av nettselskapet til Lyse.