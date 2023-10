Litt færre er tatt for ruskøyring hittil i år

Talet på bilistar som er tatt for ruskøyring i Sørvest politidistrikt til og med september er 842. Det er 25 færre enn i fjor på same tid. På landsbasis har politiet tatt litt fleire ruskøyrarar enn i fjor.

Det er grunn til å tro at rundt 25 prosent av dødsulukkene i trafikken hittil i år var rusrelaterte. Slik har gjennomsnittet vore dei siste åra, seier Anders Skavdal Havdal, generalsekretær for MA – Rusfri Trafikk.