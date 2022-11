Liten sannsynlighet for hvit jul

Sjansen for å få en hvit jul har minsket fra å være stor til å bli liten flere steder i landet. Meteorologisk institutt har laget en oversikt over sannsynligheten for hvit jul i nyere tid, sammenlignet med 1960-1990. Sannsynligheten for en hvit jul i Rogaland i nyere tid ser, ifølge Yr, slik ut:

Søyland i Gjesdal: 33 %

Sviland i Sandnes: 30 %

Sand i Suldal: 43 %

Suldalsvatn i Suldal: 67 %

Sauda: 50 %

Hundseid i Vindafjord: 43 %