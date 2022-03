Liten Barcelona-interesse for Haaland

Barcelona -president Joan Laporta går langt i å seie at han ikkje kjøpe fotballspelaren frå Bryne, Erling Braut Haaland. Laporta seier at Barcelona ikkje vil bruke så mykje pengar på ein spelar, at det kan setja klubbøkonomien i fare. Det er den spanske avisa Sport som skriv dette i dag, under overskrifta: Laporta kjøler ned Haaland-interessa.