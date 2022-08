Til tross for å være den laveste i gjengen speider Linnea Schmidt Thomson fra Stavanger alltid etter moshpit på konsert. Gjerne fra toppen av skuldrene til noen.

Og under en nederlandsk festival i sommer fant hun en. På første rad stod Linnea klar for det som snart ville bli en stor hoppende klynge. – Du selger sjela di når du hopper inn i en moshpit. Du tenker ikke, du bare eksisterer i øyeblikket.

Så kommer droppet.

Hjertet slår litt fortere og hun kaster seg inn i mengden. Men det hele går fort fra lek til alvor. 21-åringen snubler og havner nederst i et «dominofall». Flere faller over henne, og hun hører lyden av noe som knekker. Smerte sprer seg i skulderen. – Du får litt dødsangst når du ligger der, og tenker på alle du har lest om som har dødd på konsert. privat

En mann så at Thomson lå hjelpeløs på bakken.

– Jeg er jo knøttliten, så det var flaks at han så meg. Folk var veldig snille og lagde vei.

Hun ble fraktet videre til sykehuset. Hvor det viste seg at hun hadde brukket kragebeinet.

– Jeg måtte operere da jeg kom hjem til Norge, det var ganske sykt.

–Jeg synes det er så gøy, men føler seg jo litt udødelig. Men nå har jeg innsett at jeg absolutt er dødelig, ler Linnea. –Men jeg er overhodet ikke ferdig med moshpit.

– Moshpit på alle konserter

En av dem som derimot synes moshpit får for mye fokus under nåtidens konserter er festivalentusiasten Herdis Høiland fra Bryne.

Frustrasjonen rundt moshpit startet da hun var på festival i Oslo for å se Post Malone.

– Det ble laget så mange moshpiter til de mest roligste og emosjonelle sangene hans. Låter hvor det ikke passet seg i det hele tatt, så det var frustrerende, sier Høiland.

Plutselig ble konserten til favorittartisten hennes til noe som føltes som en stor «veltefest».

Herdis Høiland (26) fra Bryne er lei moshpiter. Foto: privat

Hun forklarer at det er en ting om en gjeng foran scenen «mosher» for seg selv, men at det kan føre til en vill dominoeffekt. Og ikke bare foran scenen, men raskt kan det oppstå flere ringer på området.

– Uansett hvilken festival eller konsert jeg er på, risikerer en at det oppstår en moshpit i publikum. Om det så er heavymetal eller Postgirobygget.

Hun opplever at moshpitter på heavymetal konserter ofte er mye mer kontrollert. På konserter utenfor denne sjangeren har hun observert mange uerfarne «moshpittere».

– Jeg har sett noen skumle videoer fra Landstreff Stavanger hvor folk hopper inn i ringen altfor tidlig, og ender opp med å knekke forskjellige ting.

Samtidig mener hun at de som vil selvfølgelig skal få lov, selv om det er problematisk i praksis. Ettersom det går utover andre i publikum.

– Jeg hadde blitt forbanna om jeg hadde havnet i en ukontrollert moshpit, sier hun, og fortsetter:

– Jeg forstår at det er en del av moroa, men folk må begynne å føle rommet litt mer.

26 år gamle Herdis Høiland er ofte på festival både i Norge og utenfor landets grenser. Foto: privat

Oppsto på tidlig 80-tallet

Moshpits oppsto rundt tiårsskiftet fra 70- til 80-tallet på punkkonserter i USA, ifølge Asbjørn Slettemark som er musikkjournalist og tidligere gitarist i bandet Jim was a Junkie.

– Musikken hadde gjerne et voldelig preg i seg og folk ville gjerne uttrykke seg fysisk, men det utviklet seg til å bli noe folk gjorde mer for moro skyld enn for voldens skyld.

Slettemark har lenge vært tilhenger av metalkonserter og vært eksponert for moshpits. Foto: Privat

Men i det siste tiåret har spesielt hiphop-sjangeren hentet inspirasjon fra metal og punk, skal vi tro Slettemark.

– Hiphop-artister har det siste tiåret plukket opp mye av estetikken fra metal. Jeg tror mange av dem ble eksponert for metal ,og tok med mye derfra.

– Er det en forskjell på tryggheten rundt moshpits på metalkonserter og dagens musikkfestivaler?

– Metal-publikummet er ofte et veldig erfarent publikum, og et overraskende hensynsfullt publikum. I dagens festivaler er det nok et yngre publikum med mindre erfaring, som kanskje får et ekstra uttrykk nå etter pandemien. Når man har en mini-generasjon som ikke har vært borti festival er klart at det blir farligere.

Blir travelt for helsepersonell

Denne våren og sommeren har Medic Sør hatt beredskap for cirka 300.000 personer på festivaler og konserter.

I løpet av året er deres helsepersonell på rundt 3000 ulike arrangement, blant annet landets største festivaler.

– Skader direkte knyttet til moshpit vil jeg anslå ligger på 40–50 pasienter. Av disse er rundt 15 sendt videre til sykehus med enten behov for innleggelse eller røntgen, sier daglig leder, Frode Konnestad.

Frode Konnestad jobber som daglig leder Medic Sør AS. De har hatt beredskap på flere av Norges største festivaler i sommer som Palmesus, Slottsfjell, Tons of Rock, Landstreff Kongeparken og Stavern. Foto: privat

Han forteller at Medic Sør jevnlig opplever at artister oppfordrer publikum til å lage moshpit.

– Dette utløser noen ganger skader blant publikum. Skadene varierer, men det er ofte skuldre og ankelskader som går igjen, sier Konnestad.

Selv har han jobbet på mange festivaler og forklarer at det blir travelt i teltet når de største konsertene pågår.

Da har de gjerne et eget telt med fagpersonell tett på scenen, slik at alle som blir løftet over barrikader får hjelp raskt.

– Når det gjelder moshpit er dette noe alle er klar over kan skje, og publikum som velger å stå nærme scenen tar en viss risiko selv ved å stå der, sier Konnestad.

Krevende å ha helt oversikt

Stavernfestivalen er en musikkfestival i Norge som er kjent for store moshpits. Det skriver de selv på sin Instagram.

«Om det er en ting Stavern er kjent for» skriver Stavernfestivalen under et bilde av en moshpit på deres Instagram. Foto: Maja Moan.

– Moshpits har blitt en naturlig del av festivalopplevelsen hos oss, sier marked- og kommunikasjonsansvarlig hos Stavernfestivalen, Jøran Kristensen.

Spesielt med tanke på at det er en festival hvor mange unge deltar og for den gruppen opplever Kristensen at det er veldig populært.

– Som arrangør kan du aldri ha helt hundre prosent kontroll på hvordan en moshpit oppstår og de første sekundene kan det være vanskelig å ha helt oversikt.

Derfor samarbeider de tett med selskapet Pro Sec som har vakthold på festivalen.

– En moshpit kan skape både glede og følelsen av frihet. Så er det også en mulighet til å gi litt beng i de vanlige normene man forholder seg til resten av året, sier Jøran Kristensen. Foto: privat

– Trumfer det at det er gøy sikkerheten?

– Så lenge moshpits er gøy for alle involverte, er det gjerne også sikkert. Heldigvis har det ikke vært behov for å gripe inn til nå, svarer han og legger til:

– Så er det jo omdiskutert når man ufrivillig havner i en moshpit, eller ikke har helt de fysiske forutsetningene til å bli med. Vi ser begge sider av saken, men føler det er blitt en naturlig del av Stavern og ser ikke noe grunn til å innføre noen nye restriksjoner.

Han understreker også at festivalen så langt ikke har hatt noen dårlige erfaringer med moshpits.

– Det har derimot vært noen få tilfeller av moshpits som oppstår andre steder enn på konsertområdet, for eksempel i matkøen. Der går grensa, ler han.

Tror at moshpit motvirker slagsmål

Henning Kristiansen er sikkerhetssjef og operativ leder i Pro Sec Professional Security AS, og de har i flere år benyttet seg av direkte videoovervåkning på de største festivalene i landet for å skaffe oversikt over publikum.

– Vi ser på kameraene, og man kan zoome inn så du ser den minste detalj. Så hvis det er en som faller så skal det ekstremt mye til for at vi ikke ser det. Publikum er også godt opplært til å hjelpe hverandre, opplever vi.

Sikkerhetssjefen tror at den fysiske kontakten folk får i en moshpit gjør at de ikke føler trangen for å slåss.

– Det er en guttegreie, de skal vise hvor tøffe de er og kjekke seg litt. For noen år siden var det slagsmål på alle festivaler stort sett, nå er det nesten aldri slagsmål. Kanskje de får ut noe aggresjon. Det skjer veldig sjeldent noe alvorlig med en moshpit.

– Akkurat som sklitaklinger er en del av fotball, er moshpit nå en del av festivalopplevelsen, sier Henning Kristiansen Foto: Pro Sec

Ikke bekymret

– Moshpits er ikke ment for å ødelegge for noen andre. Det er for dem som ønsker å være med. Så er det jo noen som kan være litt uheldige og havne i en uten at de egentlig vil, sier daglig leder for Utopia Fest, Espen Knoph.

Utopia er en av få festivalene som gjenstår denne sommeren, og skal i år skje på et større område enn tidligere.

Knoph forventer moshpits, men mener at de er godt rustet for dem. Foto: Mathias Oppedal / NRK

– Vil ny lokasjon by på utfordringer?

– Det har vært en litt krevende, men mest kreativ prosess. Det er dette vi elsker å holde på med, å skape en totalopplevelse for folk.

Klar for ny moshpit

Til tross for alt dette er Thomson likevel klar for å hoppe inn i ringen ved første anledning.

– Jeg skjønner at det ikke er så morsomt med moshpit på Postgirobygget liksom, men jeg synes det er gøy at folk har muligheten til å gjøre det om de vil, sier hun.