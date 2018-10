Liker ikke innblanding fra Hareide

Leder i Rogaland KrFU, Jonas Andersen Sayed, liker ikke at partileder Knut Arild Hareide har innkalt til et ekstraordinært landsstyremøte i dag, etter årsmøtet i Rogaland KrF lørdag. Sayed vil ikke at Hareide skal blande seg inn i lokallagets vedtak.