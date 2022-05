Levinsen blir historisk i Karmøy

Truleg får Karmøy kommunestyre for første gong inn ein representant frå partiet Raudt, skriv Karmøynytt. Det er den uavhengige representanten Marianne Sol Levinsen, som nå har meldt seg inn i Raudt, etter at regjeringa legg til rette for storutbygging av havvindmøller og også opnar for fleire vindmøller på land. Sol Levinsen har tidlegare vore medlem i SV og MDG i tillegg til å ha vore uavhengig representant.