Leverte fiktive reiseregninger

Hege Haukeland Liadal (Ap) har krevd over 60.000 kroner fra Stortinget for en rekke reiser som aldri har funnet sted, skriver Aftenposten. Stortingsrepresentanten erkjenner dette overfor avisa. Ifølge Aftenposten har Liadal fått penger for å ha vært hjemme, på hytta eller på private reiser.