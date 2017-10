Leverte absolutt godt humør

Det har gått seks år siden gjengen i Stavanger Revyteater stod på scenen sammen. I går var det premiere på showet «Absolutt Humør». Og gjengen er til å kjenne igjen. Pål Mangor Kvammen, Kristin Svensen, Sigrund Eriksen og Pål Hjelm er en kvartett som utfyller hverandre godt med matchende egenskaper som funker i en sammenheng som dette.

Faste typer

De har disse faste typene som vi har sett før – Kurt Kevin og Preben Jr. og «Fine Meg», som publikum venter på, men som trenger gode, nye manus for å rettferdiggjøre at de blir dratt fram nok en gang. Det klarer revymakerne med litt vekslende hell.

Og så er det – som vanlig – mye og god musikk med et bra åttemannsband som gir medvind.

Stavanger Revyteater er showrevy i Dizzie Tunes-tradisjonen. Dette er smoking, gåbortkjoler, firstemt sang og blåserrekke – og med tullinger med rare hodeplagg og løyen dialekt. Alt fremført av dyktige revy-fagfolk.

Best på sang

Revyteateret er best på det musikalske, og særlig med Kristin Svensens stemme. Pål Mangor Kvammen har skrevet mange gode sangtekster til denne forestillingen.

En av styrkene til sangnummer, er at historien må fortelles innenfor en veldig definert, stram ramme.

Enkelte av monologene, dialogene og verbal-numrene havner derimot i den klassiske revy-fella ved at de blir for lange. «Absolutt humør» har mye godt og morsomt innhold, men flere av tekstene kunne trengt litt redigering – enten ved at de bruker for lang tid på å komme til poenget, eller at de fortsetter forlenge etter at poengene er spilt ut og punktum burde vært satt.

Men altså: Sjefsskribent Kvammen har stort sett vært i form.

«Husker du?»

«Absolutt humør» er en forestilling for et voksent publikum. Det er stadig snakk om at alt var bedre før – FØR Facebook, iPad, matallergier og sykkelhjelmer, og da summet det et «ja, ikke sant…!?» gjennom benkeradene i Stavangeren. Mimring er en velkjent revy-øvelse, og du fanger ikke et yngre publikum på den måten.

Uansett: «Absolutt humør» lever opp til navnet. Premierefolket lo (noen lo faktisk ekstremt mye) og klappet stort sett gjennom de to timene – inkludert pause – som forestillingen varte. Og jeg ble i godt humør selv også – sånn stort sett. Så hvis folk ler og blir i godt humør av å være på revy, da har de som sto på scenen gjort jobbene sine.

Det er mye moro, men også ting som trekker ned:

Det er lite som er veldig nyskapende. 1. akt er bedre enn 2. akt, så forestillingen har en litt dalende kurve. Og avslutningssketsjen om 90-tallsfilmen «Basic Instinct» er grisedårlig.

Ballespark

I sum: Stavanger Revyteater leverer et show i terningkast-grenselandet mellom sterk firer og en femmer i en tynn tråd.

Men det er ett nummer: Pål Hjelm ut på scenen i Viking-skjerf og Viking-lue, og man tenker at nå kommer verdens billigste sketsj. Hvem som helst kan vitse med et lag som ligger nederst på tabellen og skal rykke ned.

Men så har Kvammen skrevet en flott, liten sang om at hvorfor laget skal score og vinne når ingen er på stadion og jubler for dem.

Og kommer du med et sånt lavmælt, fint ballespark til det sløve fotballpublikummet i Stavanger – da fortjener du at terningen lander på fem.