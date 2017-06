Lettere skadet etter ulykke

En mann (34) på motorsykkel og en mann (53) i bil, er lettere skadet etter at de kolliderte på Varhaug like før kl. 22 i kveld. Begge er sendt til legevakten for sjekk. – MC-føreren har kommet fra en sidevei, men hendelsesforløpet er foreløpig uklart, sier Kjetil Føyen som er operasjonsleder ved Sør-Vest politidistrikt.