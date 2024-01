Lettare å ha råd til bustad, men ikkje i Stavanger-distriktet

I løpet av fjoråret blei det litt lettare for ein vanleg lønsmottakar å kjøpe sin eigen bustad her i landet. Men det er tre unntak for denne regelen og Stavanger-distriktet tronar først på unntakslista. Her, i Kristiansand og i Ålesund har prisauken vore så høg, at det har blitt vanskelegare å kjøpe bustad for vanlege lønsmottakarar.

Det er selskapet Eiendomsverdi som har rekna ut dette.