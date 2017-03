Letta over å endelig bli avhørt og etterforska

– Det har vært veldig lenge å vente, og veldig krevende å vente så lenge. Endelig skal politiet stille noen spørsmål, sier Arne Viste.

I snart to år, har han brutt loven, med fullt overlegg, gang på gang. Han har ansatt 13 papirløse, som Tita Abraham Mekonnen fra Eritrea. Hun har fått endelig avslag på asyl i Norge, men hjemlandet Eritrea vil ikke ta henne imot.

Arne Viste driver dyktige.no, som han beskriver som en buffer mellom bedrifter og utlendingsmyndighetene. Han bryter flere norske lover, og har insistert på å bli etterforsket. Nå får han det.

– Jeg er utrolig lettet over å endelig bli avhørt, og få forklare meg, sier Viste.

Kritikk fra politi og politikere

Politiet i Stavanger har tidligere omtalt saken som et dilemma.

– Vi forstår folks ønske om å hjelpe folk som er i en vanskelig situasjon. Men at det etableres gråsoner i samfunnet for dette, er ikke bra, sa politiinspektør Leif Ole Topnes i Sør-Vest politidistrikt.

Arve Kambe, leder i arbeids- og velferdskomiteen på Stortinget, har tidligere advart om at ordningen er et Utlendingsloven og på reglene for norsk arbeidsliv.

Papirløse Tita Abraham Mekonnen fra Eritrea arbeider i kantina i IMI-kirken i Stavanger, ansatt gjennom firmaet til Arne Viste. Foto: Arild Eskeland / NRK

Håper på rettsavgjørelse

Arne Viste hadde med seg pastor Terje Høiland i IMI-kirken da han møtte politiet.

– Vi risikerer å få et ettermæle der folk døde på mottak fordi vi tynte dem så hardt på grunn av politikk og stemmesanking. Et sånt Norge kan vi ikke være med på, sier Høiland.

Politiavhøret varte i to timer og var udramatisk, men det er bare et skritt på veien til en rettsavgjørelse som er det Viste vil ha.

– Jeg håper på en rettssak snart for å få dette avklart, først og fremst på vegne av dem som er rammet av uretten. Det er også krevende for meg å gå uten avklaring. Jeg håper det blir en rettssak og at vi vinner saken, sier Viste.