Leteaksjon ved Skudeneshavn

Etter flere observasjoner av nødbluss i området Skudeneshavn på Karmøy iverksettes det et søk for å undersøke situasjonen, skriver HRS Sør Norge på X. Det benyttes innledningsvis et redningshelikopter, samt at det søkes fra fartøyer til sjøs.