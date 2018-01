20.000 brøytestikker er i år plassert langs fylkes- og riksveiene på Nord-Jæren. I det snøfattige området synes folk det er rart at det ikke blir gjort forskjell på fjelloverganger og strandveier.

Lars Anders Løvik mener brøytestikker er helt unødvendig. Foto: Erik Waage / NRK

– Dette virker helt tullete. Her snør det jo nesten aldri, sier Lars Anders Løvik.

Ikke plaget med snø

Løvik skuer ut over en vinterbar vei helt nede ved sjøkanten på Ølberg i Sola. Langs veien står bambuspinnene tett.

– Det står vel i en plan at dette skal gjennomføres, og så følger de den blindt uten å ta hensyn til vær og vind, flirer Løvik.

Han er derimot ikke den eneste som er nysgjerrig på årets nykommere langs Rogalandsveiene.

Elisabeth Tønessen mener flygesand fra stranden skaper større vansker enn snø. Foto: Erik Waage / NRK

– Her er vi ikke plaget med snø. Det er eventuelt flygesand fra stranden som skaper vansker, sier Elisabeth Tønnesen, som er på trilletur med barnevogn langs Nordsjøveien ved Solastranden.

Får mange spørsmål

Det er entreprenøren Presis vegdrift AS som nå har ansvaret for å måke og sikre vinterveiene på Nord-Jæren. I anbudet fra Statens vegvesen står det at de skal plassere ut brøytestikker på alle riks- og fylkesveier. Unntaket er bygater og større veier med kantrekkverk.

– Vi har fått mange spørsmål fra folk som lurer på hvorfor dette er nødvendig, sier avdelingssjef Krister Tofteberg.

Han forteller at brøytestikkene ble plassert ut i september og blir stående til mars.

– Og hva svarer du folk som lurer?

– At dette er en fordel både for våre brøytebiler og vanlige bilister, svarer Tofteberg.

Selv om det sjelden faller store mengder snø, mener han at pinnene hjelper på sikten både for brøytesjåfører og andre bilister. Han minner også om at det i 2012 falt store mengder snø i området, og at de den gangen savnet skikkelig veimerking.

Avdelingssjef Krister Tofteberg i Presis vegdrift AS får mange spørsmål om hvorfor det er nødvendig med brøytestikker i Rogaland. Foto: Erik Waage / NRK

Optiske ledepinner

Bambuspinnene som nå står langs veiene på Nord-Jæren er alle merket med refleks. De er plassert ut i Stavanger, Sandnes, Sola, Randaberg, Klepp, Time, Kvitsøy, Rennesøy og Finnøy. Tidligere ble det bare satt opp brøytestikker på Høg-Jæren.

Byggeleder Truls Kolnes i Statens vegvesen er opptatt av at pinnene har flere funksjoner enn å lede brøytebiler. Han mener trafikksikkerheten blir bedre.

– Jeg synes vi skal kalle dette for optiske ledepinner. Refleksene på pinnene gjør det mye enklere for sjåførene å kjøre på vintermørke veier, sier Kolnes.

Han har også merket seg at mange lurer på vitsen med å merke vinterbare kystveier, og synes det er viktig at befolkningen får vite hvorfor de gjør dette.

– Da var det kanskje ikke så dumt likevel. Klart veiene her ute ofte er mørke å kjøre på, sier Tønnesen når hun får høre om dette.