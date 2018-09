Lensmann trua etter Birgitte-serien

Tidligere Karmøy-lensmann Dagfinn Torstveit har mottatt trusler og sjikane etter at han har vist seg på TV2-skjermen i serien «Hvem drepte Birgitte» i høst, skriver Haugesunds Avis. Tortveit synes det er «trist at nivået er på et sånt lavmål».