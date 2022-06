Lenge sidan så få har vore utan arbeid

Det er berre om lag 4 000 innbyggjarar i Rogaland som er utan arbeid nå. Det utgjer 1,6 prosent av arbeidsstyrken, seier Merethe P. Haftorsen, NAV-direktør i Rogaland. Ho opplyser at me må tilbake til hausten 2008, for å finne så låge arbeidsløysetal.